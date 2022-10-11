11 Ekim 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Ekim 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
02:55 Stadyum
04:55 Spor Takvimi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:40 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler
13:55 Spor Takvimi
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
19:55 Altay - Çaykur Rizespor
22:00 Stadyum