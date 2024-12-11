Üye Girişi
Haberler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'nin terörizm yuvası olmasına izin vermeyeceğiz

Bakan Fidan'dan çok net Suriye mesajı: İzin vermeyeceğiz

 HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor

 Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi

Fırat'ın doğusunda köşeye sıkışan PKK/YPG, İsrail'den yardım istedi
Muhalifler, Hafız Esad'ın mezarında

Hafız Esad'ın mezarını basıp böyle yıktılar

11 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

11 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Aralık 2024 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir . Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 11 Aralık 2024 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

11 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Aralık 2024 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Aralık 2024 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Octet Express Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Sender Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Sipay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Sundus Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

–– Trend Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Faaliyet İzni Kapsamının Genişletilmesine İlişkin Karar

YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2018/67 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/32 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2019/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/33 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/35 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/34 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/50 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/35 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2020/72 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/36 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/37 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/38 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/7 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/39 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/40 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 27/6/2024 Tarihli ve E: 2021/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2024/41 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var
img

Terör örgütü PYD lideri Salih Müslim HTŞ hakkında konuştu
img

Dükkanına gelen onu görünce şaşkına dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 11 Aralık 2024 Salı Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Atalanta Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Atalanta Real Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Zaniolo Atalanta Real Madrid maçında oynuyor mu, kadroda mı? Arda Güler Atalanta Real Madrid maçında yok mu, neden yok, sakat mı, yedek mi? Atalanta Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Atalanta Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme Marmaray durakları çalışıyor mu 11 Aralık Çarşamba? Marmaray seferler durdu mu? 10-11 Aralık Marmaray seferler ne zaman başlayacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.