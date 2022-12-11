11 Aralık 2022 Tv 2 Yayın Akışı TV Haberleri 11 Aralık 2022 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var? Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:15 Kelime Oyunu 01:30 Çocuklar Duymasın 03:15 Geniş Aile 04:30 Rehber 05:30 Müzik 06:00 Yaralı Kuşlar 07:15 Hayatımın Aşkı 09:15 Evim Şahane 10:45 Geniş Aile 12:30 Çok Gezenti 14:00 Rehber 15:30 Çocuklar Duymasın 18:00 Suç Takımı 20:00 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni 23:30 Kanıt Kaynak: InterSinema.com / TV Çocuklar Duymasın Rehber Aile TV Haberler

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