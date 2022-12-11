11 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Aralık 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Kupa Saati
01:00 Dünya Kupası Özetler
02:00 İngiltere - Fransa
03:45 Dünya Kupası Özetler
04:00 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:15 Fas - Portekiz
06:00 Kupa Saati
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İngiltere - Fransa
08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:00 Dünya Kupası Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:15 Oyunun Sahipleri
11:00 TBMM-TV
13:25 Dyorex Boluspor - Beyçimento Bandırmaspor
15:30 Spor Bülteni
15:55 Gençlerbirliği - Erzurumspor
18:00 Spor Bülteni
18:55 Altınordu - Bodrumspor
21:00 Spor Haftasonu
23:00 Aktüel Futbol