11 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 11 Aralık 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Kupa Saati 01:00 Dünya Kupası Özetler 02:00 İngiltere - Fransa 03:45 Dünya Kupası Özetler 04:00 Spor Toto 1. Lig Özetler 04:15 Fas - Portekiz 06:00 Kupa Saati 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İngiltere - Fransa 08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler 09:00 Dünya Kupası Özetler 10:00 Spor Bülteni 10:15 Oyunun Sahipleri 11:00 TBMM-TV 13:25 Dyorex Boluspor - Beyçimento Bandırmaspor 15:30 Spor Bülteni 15:55 Gençlerbirliği - Erzurumspor 18:00 Spor Bülteni 18:55 Altınordu - Bodrumspor 21:00 Spor Haftasonu 23:00 Aktüel Futbol Kaynak: InterSinema.com / TV England Fransa Spor TV Haberler

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