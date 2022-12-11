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11 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Aralık 2022 TRT spor Yayın Akışı

11 Aralık 2022 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Kupa Saati

01:00 Dünya Kupası Özetler

02:00 İngiltere - Fransa

03:45 Dünya Kupası Özetler

04:00 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:15 Fas - Portekiz

06:00 Kupa Saati

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere - Fransa

08:45 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:00 Dünya Kupası Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:15 Oyunun Sahipleri

11:00 TBMM-TV

13:25 Dyorex Boluspor - Beyçimento Bandırmaspor

15:30 Spor Bülteni

15:55 Gençlerbirliği - Erzurumspor

18:00 Spor Bülteni

18:55 Altınordu - Bodrumspor

21:00 Spor Haftasonu

23:00 Aktüel Futbol

Kaynak: InterSinema.com / TV

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