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11 Aralık 2022 Star Yayın Akışı

TV Haberleri

11 Aralık 2022 Star Yayın Akışı

11 Aralık 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:30 Çöp Adam

03:30 Toprak ile Fidan

05:30 Güzel Köylü

06:15 Gecenin Ucunda

08:30 Çöp Adam

10:30 İdil Yazar İle Keyifli Tarifler

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Çöp Adam

18:15 Star Haber

19:00 Toprak ile Fidan

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Çöp Adam

Kaynak: InterSinema.com / TV

Çöp Adam Star TV Haberler

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