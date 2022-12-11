11 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı TV Haberleri 11 Aralık 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var? Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI 00:00 Spor Gecesi 01:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor 02:45 Süper Lig Haftanın Golleri 03:00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor 04:45 Süper Lig Haftanın Golleri 05:00 Spor Gecesi 06:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor 07:45 1 Yıldız 10 Gol 08:00 Süper Lig Maç Özetleri 09:00 Gamer 10:00 Bein Hafta Sonu 12:00 10 Gol 10 Hikaye 12:30 Fenerbahçe - Galatasaray 14:00 Galatasaray - A. Konyaspor 16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk 18:00 İstanbulspor - Beşiktaş 19:45 Süper Lig Haftanın Golleri 20:00 Süper Lig Değerlendirme 21:00 Dünyanın Kupası 22:00 Gamer 23:00 10 Gol 10 Hikaye 23:30 Süper Lig Haftanın Golleri 23:45 1 Yıldız 10 Gol Kaynak: InterSinema.com / TV Galatasaray Fenerbahçe Spor TV Haberler

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