11 Aralık 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
11 Aralık 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Spor Gecesi
01:00 Fenerbahçe - C. Alanyaspor
02:45 Süper Lig Haftanın Golleri
03:00 A. Hatayspor - Y. Kayserispor
04:45 Süper Lig Haftanın Golleri
05:00 Spor Gecesi
06:00 FTA Antalyaspor - A. Demirspor
07:45 1 Yıldız 10 Gol
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
09:00 Gamer
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 10 Gol 10 Hikaye
12:30 Fenerbahçe - Galatasaray
14:00 Galatasaray - A. Konyaspor
16:00 Trabzonspor - Gaziantep Fk
18:00 İstanbulspor - Beşiktaş
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 Süper Lig Değerlendirme
21:00 Dünyanın Kupası
22:00 Gamer
23:00 10 Gol 10 Hikaye
23:30 Süper Lig Haftanın Golleri
23:45 1 Yıldız 10 Gol