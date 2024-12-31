ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

11 ARALIK 1941'DE SÜRGÜNDEKİ POLONYA HÜKÜMETİ JAPONYA'YA SAVAŞ İLAN EDİNCE, JAPONYA HÜKÜMETİ NASIL BİR CEVAP VERMİŞTİR?

A: Radyodan kahkaha sesi yayımlamıştır

B: Savaş ilanını nazikçe reddetmiştir

C: Polonya'ya küstüğünü duyurmuştur

D: Portekiz'e savaş ilan etmiştir

Cevap: B