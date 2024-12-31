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11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?

11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada 11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?sorusunun cevabı araştırıldı. Peki11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada 11 Aralık 1941'de sürgündeki Polonya hükümeti Japonya'ya savaş ilan edince, Japonya hükümeti nasıl bir cevap vermiştir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

11 ARALIK 1941'DE SÜRGÜNDEKİ POLONYA HÜKÜMETİ JAPONYA'YA SAVAŞ İLAN EDİNCE, JAPONYA HÜKÜMETİ NASIL BİR CEVAP VERMİŞTİR?

A: Radyodan kahkaha sesi yayımlamıştır

B: Savaş ilanını nazikçe reddetmiştir

C: Polonya'ya küstüğünü duyurmuştur

D: Portekiz'e savaş ilan etmiştir

Cevap: B

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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