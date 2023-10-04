Florida'da 11 yaşındaki bir çocuk, annesinin aracından aldığı silahla arkadaşlarına ateş etti. Olayın güvenlik kamerası görüntülerine göre çocuk, futbol antrenmanı sonrası arkadaşları tarafından kovalandı ve bir araçtan silah aldı. . Çocuk, cips poşeti alındıktan sonra ateş etti ve iki arkadaşını yaraladı. Olayın ardından 11 yaşındaki çocuk tutuklandı ve ikinci derece cinayet teşebbüsü suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

11 annesinin aracından aldığı tabanca ile cips poşetini alan arkadaşlarına ateş etti

Güvenlik kamerası görüntüleri, 11 yaşındaki bir çocuğun annesinin aracından bir silah alıp, arkadaşlarının iddiaya göre cips poşetini aldıktan sonra onlara ateş ettiği anı kaydetti. Polis tarafından Salı akşamı yayınlanan videoda,saldırganın,Florida'daki bir parkta gençlerin futbol antrenmanının ardından bir arkadaşı tarafından kovalandığı görülüyor.

Genç çocuk daha sonra otoparktaki bir araca koşuyor ve yolcu tarafındaki koltuktan bir silah alıyor. Apopka Polis Şefi Mike McKinley, silahın araç içinde güvenli bir şekilde saklanmadığını söyledi. Ardından kaldırıma yaklaşır ve sırtı dönük yürüyen başka bir çocuğa tek bir el ateş eder.

Biraz sonra, kadın olduğu düşünülen bir kişi - muhtemelen annesi - çocuğun silahını aldı ve çocuğu azarladı.

11 yaşındaki çocuğun ateş ettiği bir arkadaşı kolunda yaralanırken diğer arkadaşı da bacağından yaralandı.

Kavganın, iki arkadaşının Apopka'nın elinde bulunan cips paketini laması ile çıktığını söyledi.

Cinayete teşebbüsle suçlanan çocuk tutuklandı.

Polis, ayrıca annesinin silahı güvenli bir şekilde saklamamış olması nedeniyle annenin de suçlamalarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi. McKinley, vurulduktan sonra genç çocuğu "çok sessiz ve utangaç" olarak tanımladı ve olaydan sonra "çok hüzünlü" göründü.