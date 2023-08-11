11 Ağustos 2023 Resmi Gazete Atama Kararları Yayımlandı! 11 Ağustos Resmi Gazete atamalar listesi!
Hukuk Haberleri
11 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararları açıklandı. 32266 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları merakla bekleniyordu. Bugünün kararlarının neler olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 11 Ağustos 2023 Resmi Gazete bugünün kararları neler?
11 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Ağustos 2023 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 11 Ağustos 2023 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara AFAD, SGK ve İŞKUR olmak üzere birçok kurumun başındaki isim değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Yeni kararlara göre, AFAD Başkanlığı'na Okay Memiş, SGK Başkanlığı'na Raci Kaya, İŞKUR Genel Müdürlüğü'ne Samet Güneş atandı.
TOKİ'de isim değişmedi. Ömer Bulut TOKİ Başkanlığı'na yeniden atandı.
Karayolları Genel Müdürlüğüne Ahmet Gülşen getirildi. Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne Volkan Mutlu Coşkun atandı. İller Bankası Genel Müdürlüğüne Recep Türk getirildi.
Atamalar bununla sınırlı kalmadı. General ve amiral atama listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.