11-30 Eylül halka arz takvimi! Güncel halka arz olacak şirketler listesi! Halka arz tarihleri güncellendi

11-30 Eylül halka arz takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel halka arz olacak şirketler listesi araştırılıyor. 2023 Eylül halka arz tarihleri gündeme oturan konulardan birisi oldu. Borsa İstanbul'da birçok şirket halka arza çıkıyor ve başvuru sayısı milyonlarca kişiye ulaşıyor. Reeder Teknoloji ile başlayacak halka arz maratonuyla ilgili detaylar haberimizde...

11-30 Eylül halka arz takvimi! Halka arz olacak şirketler listesi yoğun şekilde merak ediliyor. Halka arz tarihleri güncellendi. Borsaya giren yeni yatırımcılar sayesinde halka arz işlemleri hz kazandı. Her yeni halka arzda milyonlarca başvuru alınmaya başlandı. 11-30 Eylül halka arz takvimine göre ilk olarak Reeder Teknoloji talep toplamaya çıkacak.

11-30 EYLÜL HALKA ARZ TAKVİMİ 2023

13-15 Eylül tarihleri arasında Reeder Teknoloji halka arz işlemleri başlayacak. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arzında fiyat aralığı 9,30 TL olacak. REEDR koduyla borsada işlem gören şirket 215,000,000 lot dağıtacak.

Bir diğer halka arz 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan halka arzda fiyat 22,60 TL olacak. 44,300,000 lot pay edilecek.

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada ADGYO koduyla işlem görecek. Halka arz hazırlığı devam ederken fiyat aralığı 22,66 TL olarak belirlenmiştir. Pay edilecek lot 73,700,000 TL olacak.

HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Kuzey Boru A.Ş.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.

Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.

Çates Elektrik Üretim A.Ş.

Başvuru Sürecinde

MRBAS

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Cem Zeytin A.Ş.

Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.

ALKLC

Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.

Alcas Metal Sanayi A.Ş.

Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.

SKYMD

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

EFOR

Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.

AKCEL

Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.

MHRGY

Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TMGSY

Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

DOFER

Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.

MEGMT

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

BORLS

Borlease Otomotiv A.Ş.

NARFE

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

TVKDN

Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.

OBAMI

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

KZLYI

Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Başvuru Sürecinde

KULE

(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.

Başvuru Sürecinde

GOLDA

Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

SMMAS

Smm Tekstil A.Ş.

HDMCB

Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

CAVDC

Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

TEZKM

Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

KAYMT

Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

TCKRC

Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.

NETCD

Netcad Yazılım A.Ş.

MKROY

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

OUTMD

OutMedya İletişim A.Ş.

DSTKF

Destek Finans Faktoring A.Ş.

IBSSO

IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

GLMND

Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

SMRFA

Sümer Faktoring A.Ş.

OMEGA

Omega Elektrik Pano A.Ş.

ONBIR

(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

Başvuru Sürecinde

Enda Enerji Holding A.Ş.

Ertelendi

Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.

Ertelendi

Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.