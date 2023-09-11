11-30 Eylül halka arz takvimi! Güncel halka arz olacak şirketler listesi! Halka arz tarihleri güncellendi
11-30 Eylül halka arz takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Güncel halka arz olacak şirketler listesi araştırılıyor. 2023 Eylül halka arz tarihleri gündeme oturan konulardan birisi oldu. Borsa İstanbul'da birçok şirket halka arza çıkıyor ve başvuru sayısı milyonlarca kişiye ulaşıyor. Reeder Teknoloji ile başlayacak halka arz maratonuyla ilgili detaylar haberimizde...
11-30 Eylül halka arz takvimi! Halka arz olacak şirketler listesi yoğun şekilde merak ediliyor. Halka arz tarihleri güncellendi. Borsaya giren yeni yatırımcılar sayesinde halka arz işlemleri hz kazandı. Her yeni halka arzda milyonlarca başvuru alınmaya başlandı. 11-30 Eylül halka arz takvimine göre ilk olarak Reeder Teknoloji talep toplamaya çıkacak.
11-30 EYLÜL HALKA ARZ TAKVİMİ 2023
13-15 Eylül tarihleri arasında Reeder Teknoloji halka arz işlemleri başlayacak. Reeder Teknoloji San. ve Tic. A.Ş. halka arzında fiyat aralığı 9,30 TL olacak. REEDR koduyla borsada işlem gören şirket 215,000,000 lot dağıtacak.
Bir diğer halka arz 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanan halka arzda fiyat 22,60 TL olacak. 44,300,000 lot pay edilecek.
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. borsada ADGYO koduyla işlem görecek. Halka arz hazırlığı devam ederken fiyat aralığı 22,66 TL olarak belirlenmiştir. Pay edilecek lot 73,700,000 TL olacak.
HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Kuzey Boru A.Ş.
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Başvuru Sürecinde
MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Cem Zeytin A.Ş.
Vera Konsept Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
ALKLC
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Tab Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
SKYMD
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
EFOR
Efor Çay Sanayi Tic. A.Ş.
AKCEL
Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
MHRGY
Mhr Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TMGSY
Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
DOFER
Dofer Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
MEGMT
Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.
BORLS
Borlease Otomotiv A.Ş.
NARFE
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
TVKDN
Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
OBAMI
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
KZLYI
Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Başvuru Sürecinde
KULE
(Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş.
Başvuru Sürecinde
GOLDA
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
SMMAS
Smm Tekstil A.Ş.
HDMCB
Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
CAVDC
Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
TEZKM
Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
KAYMT
Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
TCKRC
Kıraç Galvaniz San. ve Tic. A.Ş.
NETCD
Netcad Yazılım A.Ş.
MKROY
Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
OUTMD
OutMedya İletişim A.Ş.
DSTKF
Destek Finans Faktoring A.Ş.
IBSSO
IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
GLMND
Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
SMRFA
Sümer Faktoring A.Ş.
OMEGA
Omega Elektrik Pano A.Ş.
ONBIR
(n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
Başvuru Sürecinde
Enda Enerji Holding A.Ş.
Ertelendi
Biteks İplik San. ve Tic. A.Ş.
Ertelendi
Rönesans Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.