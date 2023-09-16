Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamalar ile birlikte merak edilmekte olan 1000 TL'lik banknot mu çıkacak? Sorusunu yanıtladı. Peki, 1000 TL'lik banknot mu çıkacak? 1000 TL'lik banknot mu geliyor, ne zaman kullanılacak?

1000 TL'lik banknot mu çıkacak? Sorusu, enflasyon nedeniyle bir süredir gündemde yer alıyor ve vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından yapılan açıklamanın ardından merak edilmekte olan sorular yanıt buldu. Peki, 1000 TL'lik banknot mu çıkacak? 1000 TL'lik banknot mu geliyor, ne zaman kullanılacak?

1000 TL'LİK BANKNOT MU ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilerin zam beklentisiyle ilgili soruya, "Çalışmalar sürdürülüyor, 'Emekliler için ne yapabiliriz?' diye alternatiflere bakılıyor." dedi. Yılmaz, 500 ve 1000 liralık banknotların basımının söz konusu olmadığını ifade etti. Buna göre 500 ve 1000 liralık banknotlar çıkmayacak.

Eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için bir hazırlık olduğuna dair iddialar konuşuluyor. Böyle bir hazırlık ve ihtiyaç var mı?" sorusuna "'Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı bir yorum ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok" diyerek iddiaları yalanlamıştı.