1000 TL fatura desteği kimlere verilir, şartları nelerdir? Doğalgaz desteği ne kadar?

Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte vatandaşlar arasında doğalgaz yardım desteği yenden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabile toplatışı sonrası doğalgaz desteği ödemelerine değinmesi sonrası milyonlarca vatandaş doğalgaz destek ödemlerinin ne zaman yapılacağı konusunu araştırmaya başladı .Peki, Doğalgaz tüketim desteği yardımı nedir? Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları ne? İşte konuya dair tüm merak edilenler....

Doğalgaz desteği başvuru tarihi heyecanla bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteği başvuru tarihini duyurdu. Vatandaşlar doğalgaz desteği başvurusunun nasıl yapılacağı, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyorlar. Peki doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne zaman başlayacak 2022? Doğalgaz desteği desteği kimlere verilecek? Detaylar haberimizde....

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında doğalgaz desteği ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteği başvurularının cuma günü başlayacağını açıkladı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerinin devamında, ''Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Eylülayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Kasım ayı ödemelerini 20 Aralık'ta gerçekleştiriyoruz.'' ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU ŞARTLARI NELER?

Doğalgaz Tüketim Desteği 'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.

Doğalgaz tüketim desteği için geçen sene belirlenen şartlar ve nereden başvurulacağı bilgisi hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık şu açıklamalarda bulunmuştu. Bu yılda bu şartların geçerli olacağı öngörülüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen sene yaptığı yazılı açıklamada, Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek" demişti.

Geçen sene gerçekleşen doğalgaz desteği ödemelerinin mart ayı içinde yapılacağını belirten Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek" açıklamalarında bulunmuştu.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, "Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" demişti.

Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık geçen sene doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu açıklamıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerini de sözlerine eklemişti.

DOĞALGAZ YARDIM DESTEĞİ KİMLKERE VERİLİR?

Doğalgaz yardımı başvuru şartları merak edilirken, bu destekten ihtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden, doğalgaz aboneliği olan tüm vatandaşlar faydalanabilecek.

Doğalgaz Tüketim Desteği desteği kapsamında kronik hastaların, yaşan destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacak.

Doğal Gaz Tüketim Desteği'nin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlenirken, tutar 450-1150 Türk lirası arasında değişebilecek.