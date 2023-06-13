1000 TL banknot çıkacak mı? Sosyal medyada 500 TL ve 1000 TL banknot çıkacağı yönünde iddiaların yer alması üzerine 1000 TL banknot çıkacak mı, ne zaman çıkacak? sorusu gündeme taşındı. Peki 1000 TL banknot mu çıkacak? Detaylar...

1000 TL BANKNOT ÇIKACAK MI?

1000 TL banknot çıkacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "500 TL'lik yeni banknotlar ve 5 liralık madeni paralar için bir hazırlık olduğuna dair iddialar konuşuluyor. Böyle bir hazırlık ve ihtiyaç var mı?" sorusuna "'Böyle bir şeyin konuşulduğunu zannetmiyorum. Bir arkadaşın bir tweeti ile gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle hazırlığımız, böyle bir beklentimiz, vatandaşın ve piyasanın böyle bir beklentisi yok. Enflasyonun bu noktada biraz artış göstermesi bu işi çok bildiğini düşünen arkadaşların yaptığı bir yorum ciddiye alınacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Böyle bir hazırlığımız da yok" diyerek iddiaları yalanlamıştı.

EN BÜYÜK BANKNOT 200 TL

Dolaşımdaki paraların yüzde 42'sini oluşturan 200 liralık banknotlar, çıktığı 2009'da en büyük değere sahip olan banknot olmuştu. Çıktığı tarih olan 2009'da 200 liralık banknot 130 dolar seviyesindeyken bugün değeri yaklaşık 8,47 dolar.