100 Yıllık Rolls-Royce Phantom II Elektrik Motoruyla Yeniden Doğuyor

Rolls-Royce Phantıom II, ilk olarak 1920'de piyasaya çıktığında dünyanın en lüks otomobillerinden biri olarak nitelendiriliyordu. Yaklaşık 50 beygir güç üretebilen 7,7 litrelik sıralı altı silindirli motora sahip olan Phantom II, gücünü 4 ileri bir şanzıman ile arka tekerleklere aktarıyordu. Bu ikonik otomobil şimdi ise tamamen farklı bir güç ünitesi ile yollarla buluşuyor.

100 yıllık klasik otomobil elektrik motoru ile yoluna devam ediyor

Oxford merkezli Electrogenic firması tarafından özel bir müşteri için neredeyse baştan yaratılan Rolls-Royce Phantom II, artık elektrik motoru ile çok daha çevreci hale gelmiş durumda. 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretebilen yeni elektrik motoruna kavuşan klasik otomobil, uzun yıllar boyunca yollarda olmaya devam edecek.

Phantom II'nin önceden motorunun bulunduğu kaputunun altında artık batarya paketinin bir bölümü yer alıyor. Bataryanın geri kalan bölümü ise aracın şasi rayı aasına konumlandırılmış durumda. Toplamda 93 kWh'lik bataryaya sahip olan bu klasik otomobil, yaklaşık 240 kilometrelik bir menzile sunabiliyor.

Musk, Tesla ile yasaları çiğnedi ama ceza almayacak! İşte komik sebebi

Yenilenerek elektrikli hale getirilen Rolls-Royce Phantom II, üç farklı sürüş moduna sahip. Standart olarak 'Drive' modu ile kullanılan araçta, daha fazla menzil için bir de 'Eco' modu bulunuyor. Daha performanslı sürüşler için ise 'Sport' modu devreye giriyor.

Aracın iç mekanında da günümüzden izler görmek mümkün. Orijinal göstergeleri koruyan şirket, bu parçaların görüntülerini bozmadan elektrikli araca uygun hale getirmeyi başarmışlar. Eski göstergelere farklı görevler atayan firma, böylelikle aracın orijinalliğinin bozulmasının önüne geçmiş gibi görünüyor. Örnek vermek gerekirse, yakıt göstergesi artık bataryanın şarj durumunu gösterirken, su sıcaklığı göstergesi ise elektrik motorunun sıcaklığını LED grafikler sayesinde sürücüye yansıtıyor.

Neredeyse 100 yıllık bir aracı yenileyerek günümüz teknolojisine uyarlayan uzmanların bu süreçte birçok zorlukla karşılaştığını da belirtmeden geçmeyelim. Elektrikli bir güç ünitesi için tasarlanmayan bu otomobilin başta fren sistemi olmak üzere birçok noktasında önemli değişiklikler olduğu belirtiliyor.

Projeyi 18 ayda tamamlayan şirketin hali hazırda Porsche 911, orijinal Mini ve Jaguar E-Type gibi otomobiller için de hazır dönüşüm paketleri bulunuyor. Bu özel Rolls-Royce Phantom II ise ilk olarak İngiltere'de düzenlenen Salon Privé Concours d'Elegance etkinliğinde sahne alacak.