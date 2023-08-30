100. Yıl Marşı dinle! Cumhuriyetimizin 100. Yıl Marşı tek parça dinle!

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında hazırlanan özel marş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programı töreni kapsamında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından ilk defa icra edildi. İte, 100. Yıl Marşı dinleme linki!

Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak hazırlanan marş, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı kapsamında tanıtıldı. Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen "100. Yıl Marşı", Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirildi. 100. Yıl Marşı tek parça dinle!

1071 KİŞİ KONSER VERDİ

Şarkıcı Ferhat Göçer ile Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası'nın ardından programda, Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubundan oluşan 1071 kişi konser verdi.

Marşın söz ve bestesinin İlker Kömürcü'ye, düzenlemesinin Yusuf Yalçın'a ait olduğu açıklandı. İkinci ve üçüncü olan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren eserlerin söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim etti.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın organizasyonuyla 30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul Boğazı'nda havai fişek gösterisi düzenlendi.