Emeklilere verilecek olan 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinin tarihi merak konusu oldu. 100 yıl ikramiyesi olarak da bilinen bu ödeme, emeklilerin ekonomik durumuna katkı sağlayacak. Peki, 100 yıl ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 5 bin TL ikramiye hangi gün verilecek? İşte detaylar...

100 yıl ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 5 bin TL ikramiye hangi gün verilecek?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel emeklilere bir defaya mahsus 5000 TL verilecek. 100. yıl ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak merak konusu oldu. Arama motorlarında emeklilere 5 bin TL hangi gün verilecek sorgulatılıyor. Peki, 100 yıl ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 5 bin TL ikramiye hangi gün verilecek? Detaylar haberimizde...

100 YIL İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilere verilecek ikramiyenin tarihi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı. Bakan Işıkhan açıklamasında, "Meclis süreci ne kadar kısa sürede sonuçlanırsa emeklilerimiz için daha yararlı olacaktır. Kasım ayının 15'ine yakın bu ödemeyi yapacağız. Emeklilerimiz hesaplarında bu rakamı görecekler." ifadelerini kullanmıştı.

KİMLER 5 BİN TL İKRAMİYE ALABİLECEK?

SSK, Bağkur ve memur emeklileri 5 bin lira ikramiyeden faydalanabilecek. EYT düzenlemesinden yararlanan ve emekli olan kişiler de ikramiye alabilecek. Ancak EYT'li olup da emekli olan ve çalışmaya devam edenler ikramiyeden yararlanamayacak.