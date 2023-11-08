Düzenlemeye göre Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emekliler kapsam dışı kalacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerini kapsayan düzenlemeden emekli olup da çalışmaya devam edenler yararlanamayacak. EYT'ye başvuran ancak henüz aylığı bağlanmayanlar da destekten yararlanabilecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak. Peki, 100.yıl ikramiyesi ne zaman yatacak? 100.yıl ikramiyesi ayın kaçında ödenecek?

100.YIL İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı. İkramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

5 BİN TL EMEKLİYE CUMHURİYET İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK, KİMLER ALAMAYACAK?

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak. Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.

4A SSK EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

4B BAĞKUR EMEKLİSİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde