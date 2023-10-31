Cumhuriyet'in 100. yılı için hatıra parası satışa sunuldu. Hatıra para koleksiyonerleri ve vatandaşların merakla beklediği 100. yıl parası hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 100. yıl hatıra parası nereden alınır? 100. yıl parası kaç TL eder? İşte detaylar...

100.yıl hatıra parası nereden alınır sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bastırdığı hatıra parası 29 Ekim Pazar günü tedavüle sunuldu. 100. yıl hatıra parası hakkında detaylar araştırılıyor. Arama motorlarında 100. yıl parası kaç TL eder sorgulatılıyor. Peki, 100. yıl hatıra parası nereden alınır? 100. yıl parası kaç TL eder? Detaylar haberimizde...

100.YIL HATIRA PARASI NEREDEN ALINIR?

Cumhuriyet'in 100. yılına özel Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından madeni hatıra parası bastırıldı. Darphane'nin e-mağaza sitesi üzerinden satışa sunulan 100.yıl hatıra parasının stokları tükenmiştir.

100.YIL PARASI KAÇ TL EDER?

Cumhuriyet'in 100. yılı için bastırılan hatıra parası 650 TL'den satışa sunulmuştur. 28 Ekim'de tedavüle giren 100. yıl parası 20 bin adet basılmıştır. 1 gün tedavülde kalan hatıra parasının stokları tükenmiştir.