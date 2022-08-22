100 yıl boyunca hiç kutlamadığı doğum gününü torunlarının sürprizi ile kutladı "Maddiyata esir olmayacaksın, paraya esir olursan bitirir seni" Konya'da yaşayan 6 çocuk ve 22 torun sahibi olan, 8 torununun torunu gören Hakkı Aslan, bir asırdır hiç kutlamadığı doğum gününü torunlarının...

100 yıl boyunca hiç kutlamadığı doğum gününü torunlarının sürprizi ile kutladı

"Maddiyata esir olmayacaksın, paraya esir olursan bitirir seni"

KONYA - Konya'da yaşayan 6 çocuk ve 22 torun sahibi olan, 8 torununun torunu gören Hakkı Aslan, bir asırdır hiç kutlamadığı doğum gününü torunlarının organize ettiği doğum günüyle kutladı. Torunlarıyla birlikte 100. yaş gününü kutlayan Hakkı Aslan, "Ben ilk defa böyle bir doğum günü yaptım. Bunu bilmiyordum ama güzelmiş, dostlar geldi hepsinden Allah razı olsun. Eğer 101 yaşına girersem doğum günümü yapacağım, Allah'ın izniyle 600 kişilik düğün salonu tutacağım" dedi.

Konya'da 22 Ağustos 1923 tarihinde doğan ve 100 yaşından gün alan Hakkı Aslan, 1964 yılında Almanya'ya boru fabrikasına çalışmaya gittikten sonra 1984 yılında emekli olarak memleketine dönüş yaptı. Merkez Karatay ilçesine yerleşen Aslan, 3 yıl önce eşini kaybetti. Hakkı Aslan'ın torunları, hiç kutlamadığı doğum günü için 100. yaş günü sürprizi yapmaya karar verdi. Bir kafede organize edilen doğum günü partisine çağırılan Hakkın Aslan, kafeye girdiği sırada çocukları, torunları ve torunlarının torunları tarafından meşalelerle karşılandı. Bir asırdır ilk defa doğum gününü kutlayan Hakkı Aslan, 100. yıl pastasındaki mumları yakınlarıyla bir arada söndürdü. Çocukları ve torunları tek tek Hakkı Aslan'ı tebrik etti.

"Parmağıma batan dikeni bile severim ben"

İnsanları, hayvanları çok sevdiğini ve parmağına batan dikeni bile sevdiğini, bu sayede hayatta karamsar olmadığını anlatan 100 yaşına giren Hakkı Aslan, "Yüz yaşına girdim. Şöyle arkama baktığım zaman bomboş, bir şey yok ama öne baktığım zaman dağlar kadar yapılacak iş var. Bitmedi, bitmez, bitirilmez de bu işler. Ama hayatımdan hiç şikayet etmedim. Fakir olduğum zaman da, paralı olduğum zaman da yani karamsar olmadım. Hep neşeli oldum. Neşeli yaşadım hala da öyleyim. Hani derler ya hani torunun torununu gören cehennem azabı görmez derler ya, benim 8 tane torunumun torunu var hepsini çok özlüyorum, çok seviyorum. İnsanları çok seviyorum, hayvanları çok seviyorum. Parmağıma batan dikeni bile severim ben. Karamsar değilim" dedi.

"101 yaşına girersem doğum günümü kutlayacağım ve 600 kişilik salon tutacağım"

Torunun torununu gören Hakkı Aslan, "6 çocuk var, 4'ü kız 2'si erkek. Benim bildiğime göre 22 torun var, torunun çocukları 24 olacak herhalde bilmiyorum. Torunumun torunu ise 8 tane. Ben ilk defa böyle bir doğum günü yaptım. Biz alışık değiliz bunu bilmiyordum ama güzelmiş. Dostlar geldi hepsinden Allah razı olsun. Eğer 101 yaşına girersem doğum günümü yapacağım. Allah'ın izniyle 600 kişilik düğün salonu tutacağım" şeklinde konuştu.

"Maddiyata esir olmayacaksın, paraya esir olursan bitirir seni"

Son olarak gençlere 3 öneride bulanan Aslan, "Maddiyata esir olmayacaksın, paraya esir olursan bitirir seni. Çalışacaksın ama sen maddiyatı kendine esir edeceksin, maddiyata esir olma. İki, karamsar olma yani varlığa şükret, yokluğa sabret. Cenabı Allah, her yokuşun bir inişi vardır, her yazın bir kışı var, onun için sabredeceksin. ve son olarak karamsar olmayacaksın. Hanımın insanlığı da güzel olsun. Ömrün uzar mı? Uzar" diye konuştu.