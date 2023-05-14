100 yaşında olan Fatma nine sandık başına gitti

Fatma nine: "Yurttaşlık görevimi daima yapıyorum"

İSTANBUL - İstanbul'da oy verme işlemine devam edilirken, 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar isimli vatandaş, Sarıyer'deki bir okulda oyunu kullandı. 100 yaşında olan Fatma nine, vatandaşlık görevini hiç aksatmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi kapsamında İstanbul'da oy verme işlemine devam ediliyor. Seçmenler sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderken, yoğun bir katılımın olduğu seçimlerde, yaşlı vatandaşlar da vatandaşlık görevini yerine getiriyor. 1923 doğumlu Fatma Perihan Kutlar, Sarıyer Yeniköy'de bulunan Yeniköy Ortaokulu'nda oy kullandı. Özel servis aracıyla okula getirilen Fatma Nine, görevliler eşliğinde tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa çıkarıldı. Oyunu kullanan Kutlar, "Yurttaşlık görevimi daima yapıyorum. Oyumu da kullandım. Bu yaşta da çok şükür kullanmaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.