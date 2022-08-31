(100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!
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31 Ağustos Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 50 BİN LİRALIK SORUSU
100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?
A-) 51
B-) 61
C-) 71
D-) 81
Doğru Cevap : D şıkkı