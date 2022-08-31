Üye Girişi
Haberi Paylaş

(100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

Gündem Haberleri

(100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

31 Ağustos Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! 100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?

(100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA 50 BİN LİRALIK SORUSU

100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?

A-) 51

B-) 61

C-) 71

D-) 81

Doğru Cevap : D şıkkı

Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili ilk yorum: SİHA'lara İftiralara sessiz kaldıSelçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretiyle ilgili ilk yorum: SİHA'lara İftiralara sessiz kaldı Mostafa Mohamed çıldırdı! Yine takımını ipten aldı, son 3 maçtaki skor katkısı ağızları açık bıraktıMostafa Mohamed çıldırdı! Yine takımını ipten aldı, son 3 maçtaki skor katkısı ağızları açık bıraktı Yıllardır sessizliğini koruyan Besim Tibuk'tan Atatürk hakkında skandal sözler: ABD mandası istediYıllardır sessizliğini koruyan Besim Tibuk'tan Atatürk hakkında skandal sözler: ABD mandası istedi
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title