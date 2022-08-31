(100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru!

31 Ağustos Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (100 yaş ve üstü insanların yaklaşık yüzde kaçı kadındır?...) Kim Milyoner Olmak İster 31 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!