100 rekatlık Berat Gecesi namazı nasıl kılınır? Berat Kandili gecesinde kılınacak 100 (yüz) rekatlık namaz tarifi ve kılınışı! Hangi sureler okunur?

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının ilk kandili Berat Kandilidir. Berat Kandili'nde gece namazı kılmak çok sevaptır. Mübarek Şaban-ı Şerif'in 15. gecesi yani Berat Gecesi kılınacak namaz vardır. Kılınacak namazlardan birisi de 100 rekatlık namazdır.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2022 yılında Berat Gecesi 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili haftaya 17 Mart Perşembe günüdür. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 17 Mart Perşembe akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 18 Mart Cuma günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

17 Mart Perşembeyi 18 Mart Cumaya bağlayan gece (17 Mart Perşembe akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.) Berat Kandili Günü ne zaman : 18 Mart Cuma (18 Mart Cuma günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT GECESİNDE KILINACAK 100 REKAT NAMAZ VE TARİFİ

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)a şöyle buyurmuştur:

"Ey Ali! Her kim Şa'bân'ın yarı (on beşinci) gecesinde yüz rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha ve on İhlâs okursa, (şunu bil ki) ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa Allâh-u Te'âlâ onun için o gece istediği her hâceti yerine getirir."

Bunun üzerine: "Yâ Rasûlellâh! Eğer Allâh-u Te'âlâ onu şakî (îmânsız ölecek bir bedbaht olarak) yazdıysa, sa'îd (îmânlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi?" diye sorulunca buyurdu ki: "Ey Ali! Beni hakla gönderen Allâh-u Te'âlâ'ya yemin ederim ki; Levh-i Mahfuz'da: 'Felan oğlu felan şakî olarak yaratıldı ama Allâh-u Te'âlâ bu hükmü sildi ve onu sa'îde döndürdü.' diye yazılmıştır.

- Allâh-u Te'âlâ bu (namazı kılan) kuluna yetmiş bin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler.

- Allâh-u Te'âlâ Adn cennetlerine yedi yüz yetmiş bin melek gönderir de onun için şehirler ve köşkler binâ ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı nîmetler hazırlarlar ve ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir cennette size târifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur.

- Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Allâh-u Te'âlâ ona o gece okuduğu İhlâs Sûresi'nin her bir harfine mukâbil yetmiş bin hûri verir ki, her bir hûrinin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.

- Ayrıca ona yetmiş bin ğılman, yetmiş bin vildan (genç köleler, hizmetçiler), yetmiş bin kethüdâ (ciddî iş tâkipçisi) ve yetmiş bin kapıcı verir. O gece İhlâs Sûresi okuyan herkese yetmiş şehit sevâbı yazılır.

- Beni hak peygamber gönderen Allâh-u Te'âlâ'ya yemin ederim ki; bu kişi cennetteki makâmını, Allâh-u Te'âlâ'nın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyâdan çıkmaz.

- Beni hak Nebî gönderene kasem olsun ki; (bu kişi öldüğünde) Allâh-u Te'âlâ gece ve gündüzün yirmi dört saatinin her bir saatinde, ona yetmiş bin melek gönderir ki ona selâm verirler, onunla musâfaha ederler ve Sûr'a üfürülünceye kadar ona duâ ederler. Bu kişi kıyâmet günü en kıymetli ebrâr meleklerle haşrolur. Allâh-u Te'âlâ yazıcı meleklere: 'Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın.' diye emir buyurur.

(Kaynak : Ebu'l-Ferac ibnü'l-Cevzî, Kitâbü'n-Nûr fî fezâili'l-eyyâmi ve'ş-şuhûr, Süleymâniye Ktp., Nafiz Paşa, rakam:329, verak:82/b-83b; el-Gazâlî, İhyâü 'ulûmi'd-dîn, 1/203; 'Abdülkadir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/348-349; Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu'l-kulûb, 1/114; Ebû 'Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu'l-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-hareke, rakam:526-531, sh:192, 193; 'Abdulazîz ed-Dirînî, Tahâratü'l-kulûb, sh:136; İsmâ'il Hakkî el-Bursevî, Rûhu'l-beyân, 8/403; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü'l-esrâr, sh:68; Parantez içi ekler ibnü Ebi'd-Dünyâ, Fezâliü şehri Ramazân, rakam:9, sh:40; ez-Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn, 3/425 ve es-Süyûtî, el-Le'âlî, 2/58'den alınmıştır.)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

NOT : Kişi dilerse on rekâtta 100 ihlâs'la da bu namazı kılabilir. Zebîdî (Rahimehullâh)ın beyânı veçhile; bu namazdan maksat İhlâs-ı Şerîf'in 1000 kere okunmasıdır ki bu şekilde edâ edilse de yeterli olur.



BERAT GECESİ VAZİFELERİ

- Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: "Berâat Gecesi iki gözünüzün birine üç defâ, diğerine ise iki defâ sürme çekin ki Allâh-u Te'âlâ sizi göz rahatsızlığından korusun."

(Kaynak : Ebû 'Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu'l-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-hareke, no:532, sh:193)

- Rivâyet olunduğuna göre; zâlim ya da âşikâre günah işleyen birisi olmadıkça Berâat Gecesi Allâh-u Te'âlâ'dan bir şey isteyenin mutlakâ murâdı gerçekleşir.

(Kaynak : 'Abdülazîz ed-Dirînî, Tahâratü'l-kulûb, sh:136)

- Ali el-Kârî (Rahimehullâh)ın beyânına göre; Berâat Gecesi Zemzem-i Şerîf belirgin bir şekilde artış gösterdiğinden, bu gece çokça Zemzem içmek uygun görülmüştür.

(Kaynak : 'Ali el-Kârî, et-Tibyân fi beyâni mâ fî leyleti'n-nifsi min Şa'ban ve Leyleti'l-Kadri min Ramazân, Mecmû'u resâili'l-Mollâ 'Alî el-Kârî, 3/41)

- Ali el-Kârî (Rahimehullâh)ın beyanına göre bu gece okunması müstehap olan sûrelerin en önemlisi Duhân Sûresi'dir. Zîrâ bu sûre-i celîle Berâat Gecesi'nin fazîletlerinden bahsetmektedir ve bu sûrenin okunmasının bir çok fâziletleri vardır.

(Kaynak : 'Ali el-Kârî, et-Tibyân fi beyâni mâ fî leyleti'n-nifsi min Şa'ban ve Leyleti'l-Kadri min Ramazân, Mecmû'u resâili'l-Mollâ 'Alî el-Kârî, 3/52)

100 REKAT NAMAZ KISACA TARİF

Berat Gecesi 100 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha Suresi ve 10 İhlas (Gulhuvallahüehad) Suresi okunur.

BERAT GECESİ 100 REKATLIK NAMAZ NE ZAMAN KILINACAK?

Tarifini paylaştığımız bu 100 rekatlık namaz Berat gecesinde yani 17 Mart Perşembe'yi 18 Mart Cuma'ya bağlayan gece kılınacaktır. Bu namazı akşam namazından sonra veya yatsı namazından sonra kılabilirsiniz. Daha doğrusu Berat gecesi içerisinde tüm vakitlerde bu namazı eda edebilirsiniz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin.

