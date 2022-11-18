100. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklandı mı?
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Özel güvenlik sınav sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor ve 100. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu ile birlikte araştırılıyordu. ÖGG sınav sonucu açıklandı mı? Sorusu bu nedenle en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 100. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklandı mı?
100. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, sınava katılan adayların gündeminde yer alıyor ve gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan 100. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu yanıtladık. Peki, 100. özel güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklandı mı?
100. ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG sınav sonuçları 18 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih 21-23 Kasım 2022 olacak..