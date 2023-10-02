Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk gibi popüler müzeler, belirli bir süre boyunca ücretsiz hizmet verecek. Kampanya kapsamında, belirli müzeler 100 gün boyunca ziyaretçilerini ücretsiz ağırlayacak. Peki, 100 gün boyunca hangi müzeler ücretsiz? Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk kaç gün ücretsiz? İşte detaylar...

İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel, 100 gün boyunca müzeler ücretsiz olacak. 100 gün boyunca hangi müzeler ücretsiz olacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerebatan Sarnıcı ve Miniatürk kaç gün ücretsiz merak konusu oldu. Peki, 100 gün boyunca hangi müzeler ücretsiz? Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk kaç gün ücretsiz? Detaylar haberimizde...

100 GÜN BOYUNCA HANGİ MÜZELER ÜCRETSİZ?

Cumhuriyet'in 100.yılına özel 100 gün boyunca İstanbul'da yer alan bazı müzeler ücretsiz olacak. İstanbul'un tarihi hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak için başlatılan bu kampanyada Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453, ve Miniatürk 100 gün boyunca ücretsiz olarak ziyaret edilebilecektir.

YERE BATAN SARNICI, MİNİATÜRK KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

29 Ekim Pazar günü itibariyle başlatılacak uygulama 100 gün boyunca devam edecektir. İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas merak edilen uygulama hakkında açıklamalarda bulundu. Abbas, "Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak ve İstanbul'un tarihî hazinelerini daha fazla insanla buluşturmak amacıyla bu kampanyayı başlatıyoruz. İşletmemizdeki müzelerde geçerli olacak bu özel kampanya ile Türkiye'nin dört bir yanından ve İstanbul'dan gelen misafirlerimizi tarihi ve kültürel bir yolculuğa davet ediyoruz. İstanbul'un zengin mirasını ve tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunarak Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte paylaşmak istiyoruz" dedi.