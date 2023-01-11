100 bin öğretmen ataması ne zaman olacak? 2023 Öğretmen ataması olacak mı?

KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 2023 yılında yapılacak öğretmen alımlarına çevrildi. Öğretmen adaylarının gündeminde yaklaşık 10 aydır bekletilen Öğretmen atamaları yer alıyor. Talep edilen 100 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarının ardından öğretmen adayları Öğretmen ataması ne zaman olacak? 2023 Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması başvuru şartları neler? Sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. İşte merak edilenler...

Son günlerde Öğretmenlerin gündeminde yer alarak talep edilen 100 bin öğretmen ataması ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapıldı. Bakan Özer'in Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar." ifadeleri ardından öğrenmen adayları 2023 Öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını yönelik araştırmalarına sıkılaştırdı. Peki ,Öğretmen ataması ne zaman olacak? 2023 Öğretmen ataması olacak mı? Öğretmen ataması başvuru şartları neler? Detaylar haberimizde...

ÖĞRETMEN ATAMAI OLACAK MI?

Öğretmenlerin gündeminde yaklaşık 10 ay atama bekletilen Öğretmen atamalarıyer alıyor. Talep edilen 100 bin öğretmen ataması ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır" açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2023 yılı öğretmen atama takvimi henüz yayınlanmadı lakin bir önceki yıl öğretmen ataması başvuru şartları şu şekildeydi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,.

2021 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

Bakanlığa 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinde sayılan

istisnalar hariç olmak üzere fesih tarihinden itibaren bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,.

Halen Milli Eğitim Bakanlığı'nda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündemde bir süredir konuşulan kamuya 100 bin Öğretmen atamasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özen konuya ilişkin açıklaması şu şekilde: "Şu anda yeni atamalarla ilgili yeni bir değerlendirmemiz, talebimiz yok." iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Bakanımızın böyle bir ifadesi olmamıştır. Öğretmen atamasına ilişkin çalışmalar tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. Buna göre; 2023 yılında öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yapılacak olan çalışmaların ardından duyurulacak Geçimiz yıl öğretmen atamaları Şubat ayı içerisinde gerçekleşmişti. Bu yılda Öğretmen atamalarının Şubat ayı içerisinde yapılması bekleniliyor.