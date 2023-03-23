100 bin imza toplanmazsa ne olur, adaylık düşer mi? Cumhurbaşkanlığı adayı için 100 bin imza toplanılmazsa adaylık iptal mi olur?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. YSK tarafından başvurusu kabul edilen 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplamaları gerekiyor. Vatandaşlar 100 bin imza toplamayan adayların sonuçları ne olacak merak ediyor. Peki, 100 bin imza toplanamazsa ne olur, adaylık düşer mi? Cumhurbaşkanlığı adayı için 100 bin imza toplanılmazsa adaylık iptal mi olur? İşte detaylar...

100 bin imza gelmezse adaylık düşer mi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplanmadığında adaylık iptal mi olur? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Peki, 100 bin imza toplanamazsa ne olur, adaylık düşer mi? Cumhurbaşkanlığı adayı için 100 bin imza toplanılmazsa adaylık iptal mi olur? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI İÇİN KİM NE KADAR İMZA TOPLADI?

Güncel imza sayıları şu şekilde:

Muharrem İnce: 43.581

Fatih Erbakan: 41.383

Sinan Oğan: 23.154

Doğu Perinçek: 10.658

100 BİN İMZA NE ZAMANA KADAR TOPLANMASI GEREKİYOR?

Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

100 BİN İMZA TOPLANMAZSA NE OLUR, ADAYLIK DÜŞER Mİ?

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için aday gösterilecek isimlerin belirleyen süreye kadar 100 bin imza toplaması gerekmektedir. 27 Mart 2023 Pazartesi'ye kadar adaylar 100 bin imza toplayamadığı takdirde adaylıkları iptal olacaktır.

YSK'nın açıkladığı karara göre; Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten seçmenler tarafından verilecek 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, imza toplama sürecinin 27 Mart saat 20.00'ye kadar devam edeceğini dile getirdi.