100 bin imza toplaması gerekenler kimlerdir 2023? 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak 11 isim kimdir, hangi partiden?
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. Peki, 100 bin imza toplaması gerekenler kimlerdir 2023? 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak 11 isim kimdir, hangi partiden? İşte detaylar...
YSK kararını verdi! İşte 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olacak 11 isim açıklandı. Peki, 100 bin imza toplaması gerekenler kimlerdir 2023? 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak 11 isim kimdir, hangi partiden? Ayrıntılar haberimizde...
Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Söz konusu isimler 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplayıp seçime girebilecek.
YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.
Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.
YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:
- Davut TURAN
- Doğu PERİNÇEK
- Erkan TRÜKTEN
- Halil Murat ÜNVER
- Hilmi ÖZDEN
- İrfan UZUN
- Muhammed Ali Fatih ERBAKAN
- Muharrem İNCE
- Sinan OĞAN
- Tevfik Ahmet ÖZAL
- Yakup TÜRKAL
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceksiniz?— Haberler.com (@Haberler) March 20, 2023