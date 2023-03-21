Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 tarihinde birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için kararını verdi. Peki, 100 bin imza toplaması gerekenler kimlerdir 2023? 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak 11 isim kimdir, hangi partiden? İşte detaylar...

YSK kararını verdi! İşte 100 bin imza toplayıp cumhurbaşkanı adayı olacak 11 isim açıklandı. Peki, 100 bin imza toplaması gerekenler kimlerdir 2023? 100 bin imza toplayıp Cumhurbaşkanı adayı olacak 11 isim kimdir, hangi partiden? Ayrıntılar haberimizde...

100 BİN İMZA TOPLAMASI GEREKENLER KİMLER?

Yüksek Seçim Kurulu, aralarında Muharrem İnce, Sinan Oğan, Fatih Erbakan ve Doğu Perinçek'in de olduğu 11 adayın, seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilebilmesine karar verdi. Söz konusu isimler 22-27 Mart tarihleri arasında 100 bin imza toplayıp seçime girebilecek.

100 BİN İMZA TOPLAYACAKLAR

YSK'nın kararına göre, 11 aday seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilebilecek. Bunun için adayların 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, adaylara imza verebilmek için 22-27 Mart tarihlerinde 08.00 – 20.00 saatleri arasında ilgili İlçe Seçim Kurulu'na gidebilecek.

KESİN LİSTE 31 MART'TA YAYIMLANACAK

Seçmenler, YSK'nin ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.

YSK'nın seçmenler tarafından aday gösterilebilecek Cumhurbaşkanı adayı için başvurusunu onayladığı isimler şöyle:

Davut TURAN

Doğu PERİNÇEK

Erkan TRÜKTEN

Halil Murat ÜNVER

Hilmi ÖZDEN

İrfan UZUN

Muhammed Ali Fatih ERBAKAN

Muharrem İNCE

Sinan OĞAN

Tevfik Ahmet ÖZAL

Yakup TÜRKAL