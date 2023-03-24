Seçmenler tarafından Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek 11 ismin imza toplama sürecinde 4. gün geride kaldı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzaların ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki, 100 bin imza için son gün ne zaman? Cumhurbaşkanı adaylığı için imza ne zaman, saat kaçta bitecek? İşte detaylar...

Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. Adayların hangi güne kadar imza toplayacağı araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanacak 100 bin imzanın son günü merak konusu oldu. Peki, 100 bin imza için son gün ne zaman? Cumhurbaşkanı adaylığı için imza ne zaman, saat kaçta bitecek? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR

Anayasanın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor. 100 bin imza toplayan kişiye, istemesi durumunda başvuru için ödediği 555 bin 980 lira iade edilecek. Adaylık için yeterli imzaya ulaşamayanların yatırdığı ücret ise Hazine'ye gelir kaydedilecek.

100 BİN İMZA İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Seçmenlerin aday göstereceği Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci 22 Mart'ta başladı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. Seçmenler, YSK'nın ilanında belirtilen adaylardan sadece biri için ve bir kez teklifte bulunabilecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi 31 Mart'ta, Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.