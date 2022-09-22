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100 baz puan ne demek? 100 baz puan faiz indirimi ne demek? 100 baz puan faiz artışı ne demek?

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100 baz puan ne demek? 100 baz puan faiz indirimi ne demek? 100 baz puan faiz artışı ne demek?

Merkez Bankası faiz kararlarında görebileceğimiz 100 baz puan faiz indirimi kararı veya 100 baz puan faiz artışı kararı gibi haberlerin ardından vatandaşlar 100 baz puan faiz indirimi ne demek? 100 baz puan ne demek gibi soruların cevaplarını aratmakta. Peki, 100 baz puan faiz indirimi ne demek? 100 baz puan faiz artışı ne demek?

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100 baz puan ne demek? Merkez Bankası faiz kararlarında görebileceğimiz 100 baz puan faiz indirimi kararı veya 100 baz puan faiz artışı kararı gibi haberlerin ardından vatandaşlar 100 baz puan faiz indirimi ne demek? 100 baz puan ne demek gibi soruların cevaplarını aratmakta. Peki, 100 baz puan faiz indirimi ne demek? 100 baz puan faiz artışı ne demek? İşte detaylar...

100 BAZ PUAN NE DEMEK?

TMCB'nin tanımıyla baz puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eden bir ölçüm birimidir. Virgülden sonraki dördüncü haneye karşılık gelir (0,0001). Diğer bir deyişle 100 baz puanlık değişim %1'lik değişime karşılık gelmektedir. Kısacası baz puan değişimleri genellikle yüzdelik veya daha düşük birimlerdeki faiz oranlarını veya iki farklı getiri oranını karşılaştırmak için kullanılır. En çok kulağımıza çalınanı ise Amerikan Merkez Bankası FED'in 25 baz puanlık faiz değişimleri olsa gerek. Hali hazırda düşük faizlerin uygulandığı ülkelerde, örneğin %0.25 (on binde yirmi beş) demek yerine, ekonomistler baz puan üzerinden kendilerini ifade eder, böylelikle hem normal yatırımcının hem de finans profesyonellerinin işini kolaylaştırır.

FAİZ İNDİRİMİ NEDİR?

Faiz oranı, nominal ve reel olmak üzere ikiye ayrılabilir. Nominal oran, bankalar gibi organizasyon ve kurumlar tarafından açıklanan faiz oranıdır. Reel faiz oranı ise enflasyona göre düzeltilmiş faiz oranıdır ve nominal orandan enflasyon oranının çıkarılması ile bulunur.

Merkez Bankasının temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamak için faiz oranlarında yükseltme veya düşürme kararı alabilir.

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