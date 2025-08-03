100 adet 100'ün toplamı olan sayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
100 adet 100'ün toplamı olan sayı hangisidir? sorusunun cevabı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, 100 adet 100'ün toplamı olan sayı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
"Kim Milyoner Olmak İster sorusu" yine izleyicileri ekran başına kilitleyen dikkat çekici bir soruyla gündeme geldi. Yarışmada sorulan "100 adet 100'ün toplamı olan sayı hangisidir?" sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Peki, bu mantık sorusunun doğru cevabı neydi?
100 ADET 100'ÜN TOPLAMI OLAN SAYI HANGİSİDİR?
A) 1000
B) 10.000
C) 100.000
D) 1.000.000
Doğru Cevap: B şıkkıdır.