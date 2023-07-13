Pasaport harçlarına zam gelmesiyle birlikte, 10 yıllık pasaport fiyatı ne kadar 2023? Yeşil pasaport harcı ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Pasaport harcı ne kadar ve 10 yıllık pasaport fiyatı ne kadar 2023 merak ediliyor. Peki, 10 yıllık pasaport fiyatı ne kadar 2023? Yeşil pasaport harcı ne kadar oldu?

Pasaport harçlarına yapılan zamla, 10 yıllık pasaport fiyatı ne kadar 2023? Yeşil pasaport harcı ne kadar oldu? merak ediliyor. Yeşil, bordo pasaport harcı ne kadar ve 10 yıllık pasaport fiyatı ne kadar 2023 araştırılıyor. 10 yıllık pasaport fiyatı ne kadar 2023? Yeşil pasaport harcı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

PASAPORT HARCI NE KADAR?

Pasaport harçlarına yapılan yüzde 50 oranındaki artış Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda harçların yeni tarifeleri yer aldı.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre harçlara yapılan yüzde 50 oranındaki artışla; 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş, 1 yıla kadar bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıla kadar 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıla kadar ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.

10 YILLIK PASAPORT FİYATI NE KADAR 2023?

6 aya kadar pasaport için harç tutarı bin 34 lira 50 kuruş oldu. 1 yıla kadar pasaport harcı bin 512 lira 45 kuruş, 2 yıllık pasaport harcı 2 bin 469 lira 15 kuruş, 3 yıllık pasaport harcı ise 3 bin 507 lira 75 kuruş oldu.