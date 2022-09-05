10 yıl önceki acı halen tazeliğini koruyor Şehit babası Ali Taştan'dan duygu dolu sözler: "Rabbim hiçbir canlıya evlat acısı tattırmasın" "O gün ne oldu?

10 yıl önceki acı halen tazeliğini koruyor

Şehit babası Ali Taştan'dan duygu dolu sözler: "Rabbim hiçbir canlıya evlat acısı tattırmasın"

"O gün ne oldu? Nasıl oldu da bu patlama oldu"

Mühimmat deposu patlaması şehitleri yad edildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de 25 askerin şehit olduğu, 3'ü asker 8 kişinin de yaralandığı mühimmat deposu patlamasının yıl dönümü dolayısı ile facianın meydana geldiği kışla içerisinde tören düzenlendi. Tören sonrası konuşan şehit babası Ali Taştan, kimsenin evlat acısı tatmaması temennisinde bulunarak, "O gün ne oldu? Nasıl oldu da bu patlama oldu" dedi.

5 Eylül 2012'de kent merkezindeki Ataköy Mahallesinde bulunan Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası'nda el bombaları, obüs top mermileri ve havan topu mermilerinin bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Patlamada 25 asker şehit olurken, 3'ü asker 8 kişi de yaralandı. Yaşanan acı olayın yıldönümünde patlamanın yaşandığı kışlada basına kapalı şekilde anma töreni düzenlendi. Törene askeri erkan ile birlikte Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, protokol üyeleri ve şehit yakınları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Sonrasında ise kışla içerisinde yapılan şehitlikte mezarlara çiçek bırakıldı ve dua edildi. Duayı İl Müftüsü Sinan Kazancı yaptı.

"Gerçekten evlat acısı çok zor"

Tolga Taştan'ın babası Ali Taştan, 10 yıl önceki acının aynısını halen yaşadıklarını belirterek,i oğluyla birlikte bütün şehitlere rahmet diledi. Kendilerinin halen patlamanın nasıl olduğunu düşündüklerini ifade eden Taştan, "Ülkemizde her gün şehitler ve gaziler gelmekte. Tüm şehitler, gaziler, askerimiz, polisimizle birlikte herkese şunu söylemek isterim, gerçekten evlat acısı çok zor. Rabbim hiçbir canlıya evlat acısı tattırmasın. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Her yıl o gün yani 5 Eylül yaklaştığında ayaklarım titriyor. Çünkü biz çocuklarımızı görmedik, bir tabut koyduk mezara. Bir baba olarak bu acı gerçekleri söylemek istiyorum. O gün ne oldu? Nasıl oldu da bu patlama oldu?" diye konuştu.