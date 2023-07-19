Kullanılmayan banka hesaplarındaki paralara ne olduğu merak ediliyor. Peki 10 yıl kullanılmayan banka hesapları ne olur, silinir mi? Kullanılmayan banka hesaplarındaki para ne olur, silinecek mi? İşte 10 yıldır banka hesaplarında hareket bulunmayan vatandaşların parası silinecek mi, ne olacak? Detaylar...

Kullanılmayan banka hesaplarındaki para ne olur? Kullanılmayan banka hesaplarındaki paralara ne olduğu merak ediliyor. Peki 10 yıl kullanılmayan banka hesapları ne olur, silinir mi? Kullanılmayan banka hesaplarında para ne olur, silinecek mi? İşte 10 yıldır banka hesaplarında hareket bulunmayan vatandaşların parası silinecek mi, ne olacak? Detaylar haberimizde!

KULLANILMAYAN BANKA HESABINDAKİ PARA NE OLUYOR?

6 Şubat 2020'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapların zaman aşımına tabi olduğu belirtildi.

Söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin yayımlanan yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesinin şubat ayı başından itibaren bankaların, TMSF, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği internet sitelerinde mayıs ayının sonuna kadar yayınlanacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 2009 yılından itibaren hareket görmeyen zaman aşımına uğramış olan hesaplara ilişkin olarak yayınlanan listelerde ismi bulunan hesap/hak sahiplerinin, haziran ayının 15'ine kadar işlem yapmaları gerekiyor. Vatandaşların banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmamaları durumunda yasa gereği zaman aşımına uğramış olan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları TMSF'ye devredilecektir. Hesap sahipleri, zaman aşımını sorgulamak için e-devlet veya TMSF'nin web sitesinden veya https://zamanasimisorgu.tmsf.org.tr/ linkinden sorgulama yapabilir."