10 yaşındaki Yazan, CHP seçim bürosunda yaşadığı dehşeti anlattı: "Önce itti, sonra tutup çayı döktü"

Anne Nesrin El Yasin, CHP'lilerin evlerine gelerek olayı kapatmak istediğini ve gerçekten farklı olarak olayı anlatmasını istediklerini söyledi

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP'nin merkez seçim bürosuna elinde AK Parti reklamının bulunduğu oyuncak ile girince üzerine çay dökülerek yakılan 10 yaşındaki Yazan El Yasin, yaşadığı dehşeti anlattı. Boynu ve omuzunda birinci derece yanık olan küçük çocuk, 'Beni önce itti, sonra tutup üzerime çayı döktü. Kaçarken ayakkabım çıktı onu da arkamdan fırlattı.' dedi. Anne Nesrin El Yasin de CHP'lilerin eve gelip konuyu kapatmak istediklerini, Yazan ile görüştüklerini ve kendi kendini yaktığını anlattırıp video çekmek istediklerini öne sürdü.

CHP Orhangazi merkez seçim bürosunda yaşanan dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı. Üzerine çay dökülerek yakılan küçük çocuk yaşadıklarını İHA'ya anlattı.

Elinde AK Parti seçim bürosundan aldığı rüzgar gülü ile yanlışlıkla CHP'nin hemen bitişiğindeki seçim bürosuna girdiğini söyleyen 10 yaşındaki Yazan El Yasin, 'Abi beni itledi, çayı üstüme döktü. Sonra ben kaçtım, ayakkabı da ortada kaldı, sonra benim arkamdan fırlattı' dedi. Seçim bürosundaki çay ocağının altına girdiği iddia edilen küçük çocuk, 'Yok ben yerde kaldım, önce itledi sonra çay döktü bana, kaçtım dışarıdaki abiler yardım etti bana.' diye konuştu.

Anne Yasin: "Şikayetçi olduk"

Akşam saat 9-10 gibi evdeyken çocuğunun geldiğini ve sırtının yandığını anlattığını söyleyen anne Nesrin El Yasin ise, 'Çocuğu yıkadım, elbisesini çıkarttım. Ne olduğunu sordum. Anne ben yanlış bir yere girdim, bir adam geldi korkuttu, beni ittirdi aşağıya. Sonra tuttu çayı üstüme döktü" diye anlattı. Arkadaşlar geldi hastaneye götürdü, tedavi de yaptılar. Allah bin kere razı olsun.' dedi. Karakola gidip ifade verdiğini söyleyen anne El Yasin, şikayetçi olduğunu söyledi.

CHP'liler olayı kapatmak istemiş

CHP'li yöneticilerin eve geldiğini aktaran anne, 'Geldiler konuyu kapatmak istiyorlardı. Yazan'a video çekmek istemişler, kendi kendine çayı döktüğünü, abi tutmadı çayı dökmedi diye anlattırmışlar.' şeklinde konuştu.

Öte yandan, CHP seçim bürosuna AK Parti logolu oyuncakla giren Suriye uyruklu Yazan El Yasin'i üzerine çay dökerek yaktığı iddia edilen çay görevlisi Mustafa A. ise Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile polis eşliğinde getirildiği Orhangazi Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı. Mahkeme Mustafa A.'nın tutuklu yargılanmasına karar verdi.