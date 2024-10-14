Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı basın toplantısında önemli yasal düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle kamuoyunda tartışmalara yol açan iyi hal indirimi ve ceza infaz sistemindeki değişikliklerle ilgili açıklamalar, yargı reformuna dair ipuçları verdi. 10. Yargı paketinin ne zaman çıkacağı ve yargı paketinin içinde neler olacağı merak ediliyor. Peki, 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

10. YARGI PAKETİNDE NELER OLACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." dedi.

İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.

Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başladı. Kanun açık. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edildi. Bu hayvanları da korumak çocukları da korumak için yapıldı.

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını söyledi.