Üye Girişi
Haberler

10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak?

10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni yargı reformu paketi, kamuoyunun gündeminde önemli bir yer tutarken, 10. Yargı Paketi'yle ilgili merak edilen birçok detay da gün yüzüne çıkıyor. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı bu paket, yargı sisteminde köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor. Peki, 10. Yargı Paketi ne zaman çıkacak ve hangi düzenlemeleri içerecek?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı basın toplantısında önemli yasal düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Özellikle kamuoyunda tartışmalara yol açan iyi hal indirimi ve ceza infaz sistemindeki değişikliklerle ilgili açıklamalar, yargı reformuna dair ipuçları verdi. 10. Yargı paketinin ne zaman çıkacağı ve yargı paketinin içinde neler olacağı merak ediliyor. Peki, 10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak? Detaylar haberimizde...

10. YARGI PAKETİNDE NELER OLACAK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik denetimli serbestlik uygulamaları, iyi halin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu, bazı suçlar bakımından denetimli serbestliğin olup olmayacağı konusu tüm bunlar Yargı Reformu Strateji Belgemizde sonuca bağlanacak." dedi.

  • İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.
  • Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.
  • Gebze'deki olayla ilgili soruşturma başladı. Kanun açık. Bu yasa hayvanları öldürme yasası olarak lanse edildi. Bu hayvanları da korumak çocukları da korumak için yapıldı.

10. Yargı paketinde neler olacak? 10. Yargı paketi ne zaman çıkacak?

10. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yargı Reformu Strateji Belgesi'yle ilgili bir soru üzerine Tunç, bu konudaki hazırlıkların son aşamada olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son istişarelerin yapılacağını söyledi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Soğuk Haber Politika 3-sayfa Hukuk Yargı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Yenidoğan Çetesi'nin tetikçisi itirafçı oldu: Savcıyı 100 bin dolara vuracakmış

100 bin dolara savcıyı vuracakmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana dilini konuştukları için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi

'Çözüm süreci' konuşulurken Erdoğan'dan ana dil çıkışı geldi
Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 14 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul barajları doluluk oranı nedir? Ankara zabıta alımı 2024: Ankara zabıta alımı ne zaman? Ankara zabıta alımı başvuru ekranı! Güzel Aşklar Diyarı Hakim neden yok? Halil Ergün, Güzel Aşklar Diyarı dizisinden ayrılıyor mu? İzlanda- Türkiye maçı ertelendi mi? İzlanda- Türkiye maçı ertelenirse ne zaman oynanır? Murat Güler neden öldü, hastalığı nedir? A1 Capital'in Sahibi Murat Güler kaç yaşında öldü? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100) Güç Yüzükleri 3. Sezon ne zaman? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yeni sezon tarihi! TV8 YAYIN AKIŞI 14 Ekim | Bu akşam TV8'de Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? Murat Güler kimdir? Murat Güler öldü mü? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (14 Ekim) Dolar ne kadar oldu? Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.