10.Türkiye enerji zirvesi ne zaman nerede yapılacak?

Enerji Çalışanları Haftası, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in 7 Ekim 2019 yılında 10. Türkiye Enerji Zirvesinde ilan etmesiyle her yıl kutlanır. Türkiye'nin her yerine hizmet götürmek için gösterdikleri olağanüstü fedakarlıklar sebebiyle her yıl anılan enerji çalışanları bu yıl da unutulmadı. Peki, Enerji Çalışanları Haftası nedir, ne zaman ve nerede kutlanacak?İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Riskli ve uzmanlık isteyen bir alan olan enerjide akaryakıt sektöründe, elektrik üretim, dağıtım ve perakendede, doğalgazda, LPG'de ve kamuda binlerce vatandaş görev alıyor. Bu sebeple her yıl Enerji Çalışanları Haftası nedir, ne zaman kutlanır? Soruları vatandaşın ve bu alanda çalışanların gündeminde yer alıyor. Peki, Enerji Çalışanları Haftası nedir, ne zaman kutlanır? Bu yıl neredekutlanacak? Detaylar haberimizde...

ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI NEDİR?

Petrol, doğalgaz, LPG ve elektriğin; sanayiden turizme, hizmet sektöründen halkın evlerine kadar tüm alanlarda faaliyet gösteren enerji çalışanları için bu hafta onlara özel olarak kutlanır.

ENERJİ ÇALIŞANLARI HAFTASI NE ZAMAN?

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, 7 Ekim 2019 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilen 10. Türkiye Enerji Zirvesinde her yıl kasım ayının ikinci haftasının "Enerji Çalışanları Haftası" olarak kutlanacağını açıklaması sonrası o tarihten itibaren kasım ayının ikinci haftası enerji çalışanları haftası olarak kutlanır. Bu yıl "Enerji Çalışanları Haftası", 8-14 Kasım 2022 tarihleri arasındaAntalya da kutlanacak .