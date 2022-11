10.Türkiye enerji zirvesi ne zaman nerede yapılacak?

Enerji Çalışanları Haftası, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in 7 Ekim 2019 yılında 10. Türkiye Enerji Zirvesinde ilan etmesiyle her yıl kutlanır. Türkiye'nin her yerine hizmet götürmek için gösterdikleri olağanüstü fedakarlıklar sebebiyle her yıl anılan enerji çalışanları bu yıl da unutulmadı. Peki, Enerji Çalışanları Haftası nedir, ne zaman ve nerede kutlanacak?İşte konuya dair tüm merak edilenler...