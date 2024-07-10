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10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi? #127777

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Bugünün hava durumu raporu yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

10 Temmuz Çarşamba gününün hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile 7 ilde kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek.

BUGÜN HAVA NASIL?

MGM'nin verilerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Muş, Van ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi?

10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi?

10 TEMMUZ HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hangi illerde yağış uyarısı verdi?

10 TEMMUZ HAVA DURUMU

İstanbul: Parçalı bulutlu 33

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 37

Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor. 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 40

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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