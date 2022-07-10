10 Temmuz 2022 Trt1 Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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10 Temmuz 2022 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:00 Gönül Dağı - Kurban 2
03:35 Kalk Gidelim
05:55 Bir Aş Hikayesi
06:15 Payitaht Abdülhamid
10:00 Kara Tahta
13:05 Seni Kalbime Sakladım
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı - Kurban 2
23:15 Seni Kalbime Sakladım
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