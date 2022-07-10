10 Temmuz 2022 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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10 Temmuz 2022 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:45 Duy Beni
03:15 Fazilet Hanım ve Kızları
04:30 Dizi
06:15 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Benim Tatlı Yalanım
12:45 Dizi
15:45 Duy Beni
18:45 Star Haber
20:00 Dizi
22:45 Duy Beni
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