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10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?
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Haberler
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yönelik ek gümrük vergisi kararları, küresel piyasalarda tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine neden oldu ve 10 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatları yeni rekor seviyelere ulaştı. Peki, gram altın kaç TL? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

ABD'nin Çin'e karşı aldığı ek gümrük vergisi kararları ve küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların hızla altına yönelmesine yol açtı. Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararını sürdürerek piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Bu gelişmeler, altın fiyatlarının sert yükselişinde etkili oldu. Peki, 10 Şubat 2025'te gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç TL? İşte, detaylar…

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın saat 10:07 itibariyle yüzde 1,07 artarak3344,91'den işlem görüyor.

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Gram altın güncel fiyatları

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 10:07 itibariyle yüzde 1,07 artışla 5420,62'den işlem görüyor.

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Çeyrek altın ne kadar oldu

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 10:07 itibariyle yüzde 1,07 artarak 10841,23'den işlem görüyor.

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Yarım altın ne kadar

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 10:07 itibariyle yüzde 1,07 artışla 21649,01'den işlem görüyor.

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 10:07 itibariyle yüzde 0,94 artışla 2887,74'ten işlem görüyor.

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?ONS altın

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3361 liradan alınırken 3398 liradan satılıyor.

10 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Çeyrek altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL?Kapalıçarşı'da gram altın

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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