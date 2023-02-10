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10 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

10 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

10 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 DG Sivasspor - A. Demirspor

03:30 B. Giresunspor - Galatasaray

05:15 F. Antalyaspor - H. Ümraniyespor

07:15 İstanbulspor - Y. Kayserispor

09:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

11:00 beIN Manşet

12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

12:30 Trabzonspor - Bursaspor

14:00 DG Sivasspor - A. Demirspor

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 M. Başakşehir - A. Konyaspor

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

20:00 B. Giresunspor - Galatasaray

21:45 Süper Lig Haftanın Golleri

22:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

Kaynak: InterSinema.com / TV

Giresunspor Sivasspor beIN TV Haberler

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