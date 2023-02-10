10 Şubat 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
10 Şubat 2023 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 DG Sivasspor - A. Demirspor
03:30 B. Giresunspor - Galatasaray
05:15 F. Antalyaspor - H. Ümraniyespor
07:15 İstanbulspor - Y. Kayserispor
09:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
11:00 beIN Manşet
12:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
12:30 Trabzonspor - Bursaspor
14:00 DG Sivasspor - A. Demirspor
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 M. Başakşehir - A. Konyaspor
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 Beşiktaş - C. Alanyaspor
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
20:00 B. Giresunspor - Galatasaray
21:45 Süper Lig Haftanın Golleri
22:00 Fenerbahçe - Kasımpaşa