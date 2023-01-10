10 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi!

BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 10 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Ocak günü İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. Peki, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi...

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İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Ocak Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt elektrik kesintisi, Bağcılar elektrik kesintisi, Küçükçekmece elektrik kesintisi, Pendik elektrik kesintisi ve Sultangazi elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri ilçelerine göre haberimizde yer almaktadır. İşte İstanbul elektrik kesintileri:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34624341

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 855., 856., 857., 858., 859., 860., 861., 863., 864., 865., 866., 879., 960., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1015., 1022., 1023., 1024., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1033., 1034., 1035., 1036., 1037., 1038., 1039., 1040., 1041., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1073., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU, ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 10/01/2023 00:00:00 - 10/01/2023 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622414

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah AYDIN, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKARCA, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah FIRTINA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah GAZİ, MERCAN sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34623589

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34625314

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KEMER mah 926., 926/1., 946. sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34625315

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GAYE sk bölgelerinde 10/01/2023 10:00:00 - 10/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34625317

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 492., 493., 493/1. sk bölgelerinde 10/01/2023 10:00:00 - 10/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34625321

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 228., 252/1., 287., 288., 289., 290., 291., 294., GAZNELİLER sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İSLAMBEY mah İSLAMBEY sk bölgelerinde 10/01/2023 11:00:00 - 10/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34625485

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., AYÇİÇEĞİ, KAZIM KARABEKİR, VİŞNE sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34624769

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BÜYÜK KARAMAN, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, MACAR KARDEŞLER, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, İMAM NİYAZİ sk / ZEYREK mah DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, BİNA EMİNİ sk bölgelerinde 10/01/2023 10:00:00 - 10/01/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34622428

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah ADLİYE, AKBIYIK, KUTLUGÜN, TERBIYIK, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA sk / EMİN SİNAN mah ONUR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 10/01/2023 11:00:00 - 10/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

NO: 34623683

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER, CEYHAN, CUMHURİYET, DR SADIK AHMET, EĞİTİM, FAİK BEY, KAMELYA, MARTI, RÜZGARLI, YANIK, ZAFER, ÇELİK, ÇİMENLİ, ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENLER, İZCİ sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GEZGİN, NAZIR, REİS, RÜZGARLI, SAVAŞÇI, SAİT FAİK, TEL, ZAFER, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, DENİZKÖŞKLER, FATİH, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZGAN, ÇAYIR sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.