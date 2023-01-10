Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

TV Haberleri

10 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı

10 Ocak 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 Spor Artı

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Stadyum

08:55 Spor Takvimi

09:00 Spor Sabahı

10:55 Spor Takvimi

11:00 Avrupa Stüdyosu

12:00 Spor Bülteni

13:00 Aktüel Futbol

15:00 Spor Bülteni

16:00 Spor Haftasonu

17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler

18:00 Stadyum

19:00 Dakika Skor

19:45 Stadyum Devre Arası

20:00 Dakika Skor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com / TV

Aktüel Spor Trt TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.
title