10 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı TV Haberleri 10 Ocak 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var? Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Stadyum 04:00 Spor Artı 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Stadyum 08:55 Spor Takvimi 09:00 Spor Sabahı 10:55 Spor Takvimi 11:00 Avrupa Stüdyosu 12:00 Spor Bülteni 13:00 Aktüel Futbol 15:00 Spor Bülteni 16:00 Spor Haftasonu 17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler 18:00 Stadyum 19:00 Dakika Skor 19:45 Stadyum Devre Arası 20:00 Dakika Skor 21:00 Stadyum Kaynak: InterSinema.com / TV Aktüel Spor Trt TV Haberler

Haberler ›› TV ›› 10 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı - Haberler

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