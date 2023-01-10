10 Ocak 2023 TRT spor Yayın Akışı
TV Haberleri
10 Ocak 2023 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
04:00 Spor Artı
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Stadyum
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Spor Bülteni
13:00 Aktüel Futbol
15:00 Spor Bülteni
16:00 Spor Haftasonu
17:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Stadyum
19:00 Dakika Skor
19:45 Stadyum Devre Arası
20:00 Dakika Skor
21:00 Stadyum