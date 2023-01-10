10 Ocak 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
10 Ocak 2023 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:30 Z Raporu
01:30 Beşiktaş - Kasimpaşa
03:30 A. Hatayspor - Fta Antalyaspor
05:30 Spor Toto 1. Lig'de...
06:00 Beşiktaş - Kasimpaşa
08:00 Unutulmaz Derbiler
09:00 Fenerbahçe - Galatasaray
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Bir Derbi Günü
13:00 Galatasaray - Fenerbahçe
13:30 Fenerbahçe - Galatasaray
14:00 Lig Merkezi
16:00 Unutulmaz Derbiler
17:00 beIN Süper Lig
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray
21:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio