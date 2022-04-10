10 Nisan İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi: GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler!

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul elektrik kesintisi listesi araştırılıyor. BEDAŞ elektrik kesintisi listesi! Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) ve AYEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre 10 Nisan Pazar günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da Esenyurt, Küçükçekmece, Bağcılar ve Pendik olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri (BEDAŞ arıza listesi) ilçelere göre şu şekildedir:

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3004., 3137., 3138. sk/ OSMANGAZİ mah AHMET YESEVİ sk bölgelerinde 10/04/2022 02:00:00 - 10/04/2022 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3121. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 153., 3137. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 725., 726., 727., 729., 730., 731., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 749., 751., 761., 762., 763., 764., 780., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk bölgelerinde 10/04/2022 10:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1157., 1158., 1189., AHMET ARİF, BAĞLARÇEŞME sk bölgelerinde 10/04/2022 12:00:00 - 10/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DENİZ sk/ İSTİKLAL mah AKİK, CENNET, DİLEK, KAYA, KUŞKONMAZ, KİVİ, METİN, MEŞRUTİYET, NUR, OKUL, OLTUTAŞI, PERÇEM, PIRLANTA sk/ ŞEHİTLER mah 2603., 2633., ARZU, KAYA, KAYIN, OKUL, TERSLALE, ÇINAR, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 10/04/2022 12:00:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3087. sk bölgelerinde 10/04/2022 22:00:00 - 11/04/2022 00:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah KOÇMAN sk/ BAĞLAR mah 8. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 663., 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk/ YAVUZ SELİM mah 1016. sk/ YENİGÜN mah BAĞCILAR sk/ YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2088. sk bölgelerinde 10/04/2022 09:00:00 - 10/04/2022 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk/ ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 10/04/2022 12:00:00 - 10/04/2022 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AKINCI , CANDAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇ OSMAN, GÖKÇAM, GÖRGÜLÜ, KORUK, MENDERES, PUSULA, URGAN, UZMAN, YEŞİLIRMAK, ÇAMPINAR, İNEBEY sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ALAADDİN TOPUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, MİNE, YILDIZLAR sk bölgelerinde 10/04/2022 09:30:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah KORUK, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU, URGAN, ÇAMPINAR sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1447. sk/ YAYLA mah BAL, CAMİ, EMRE, FİRUZE, KADER, KONAK, PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU, SEDA, ZÜMRÜT, ÇINAR sk bölgelerinde 10/04/2022 09:30:00 - 10/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Haberler.com - Gündem