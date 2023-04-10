10 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı
TV Haberleri
10 Nisan 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 Kasimpaşa - Trabzonspor
03:15 beIN Süper Lig
04:30 Trio
05:30 Z Raporu
06:00 Ankaragücü - İstanbulspor
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 Kasimpaşa - Trabzonspor
09:45 Süper Lig'in Gol Krallari
10:00 Bein Hafta Sonu
12:00 Gamer
13:00 Süper Hikayem
14:00 Taraftar
15:00 Sivasspor - Başakşehir
15:35 Maç Başlıyor
16:00 D.g.sivasspor - M.başakşehir
18:00 Maç Sonu
18:30 Süper Hikayem
19:30 beIN Süper Lig
20:30 Beşiktaş - B.giresun
22:30 beIN Süper Lig