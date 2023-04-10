Üye Girişi
Haberi Paylaş
10 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

10 Nisan 2023 Bein sports 1 Yayın Akışı

TV Haberleri

10 Nisan 2023 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Trio

01:00 Z Raporu

01:30 Kasimpaşa - Trabzonspor

03:15 beIN Süper Lig

04:30 Trio

05:30 Z Raporu

06:00 Ankaragücü - İstanbulspor

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Kasimpaşa - Trabzonspor

09:45 Süper Lig'in Gol Krallari

10:00 Bein Hafta Sonu

12:00 Gamer

13:00 Süper Hikayem

14:00 Taraftar

15:00 Sivasspor - Başakşehir

15:35 Maç Başlıyor

16:00 D.g.sivasspor - M.başakşehir

18:00 Maç Sonu

18:30 Süper Hikayem

19:30 beIN Süper Lig

20:30 Beşiktaş - B.giresun

22:30 beIN Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com / TV

Trabzonspor Başakşehir beIN TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title