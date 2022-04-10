10 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 10 Nisan 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31805 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! - Haberler

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10 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 10 Nisan 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31805 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

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10 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 10 Nisan 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31805 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi...

10 Nisan 2022 Pazar tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 10 Nisan 2022 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 10 Nisan 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

10 Nisan 2022 Resmi Gazete bugünün kararları neler? 10 Nisan 2022 Pazar Resmi Gazete'de yayımlandı! 31805 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

T.C. Resmî Gazete, meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik, genelge gibi kararları yayımlamaktadır. Bugünün Resmi Gazete kararları açıklandı.

YÖNETMELİKLER

–– Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Mimar Sinan Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

–– Siirt Üniversitesi Keçi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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Resmi Gazete, Gündem, Politika, Haberler

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