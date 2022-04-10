10 Nisan 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
- Güncelleme:
10 Nisan 2022 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Trio
01:00 Z Raporu
01:30 Gaziantep Fk - Trabzonspor
03:15 Derbi Klip
03:30 Beşiktaş - A. Alanyaspor
05:15 Ç. Rizespor - İh Konyaspor
07:00 Göztepe - Y. Kayserispor
08:45 Derbi Klip
09:00 Yeni Gün
11:00 Gamer
12:00 Fenerbahçe - Galatasaray
12:30 Galatasaray - Fenerbahçe
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Ök Y.malatyaspor-g. Giresun...
15:30 Maç Başlıyor
16:00 A. Demirspor - Altay
18:00 Fenerbahçe - Galatasaray
19:00 beIN Süper Lig
20:30 Fenerbahçe - Galatasaray
22:30 beIN Süper Lig
Oyunları hangi cihazdan oynuyorsunuz? #Oyun #PC #Xbox #PlayStation #Mobile— GameGar (@gamegarcom) April 8, 2022