10 Nisan 2022 Atv Yayın Akışı
InterSinema.com - TV
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10 Nisan 2022 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:25 Hakim
02:30 Nihat Hatipoğlu ile Sahur
05:25 Hz. Ömer
06:15 Kuruluş Osman
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Afacan Arabalar
12:00 Dizi TV
12:50 Kardeşlerim
15:50 Hakim
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Adı Sevgi
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