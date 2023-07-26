Aşure Günü, İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan özel bir gündür. Bu geleneksel gün, hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu gününde kutlanır. İslam takvimine göre gün batımından gün batımına kadar süren Muharrem ayının onuncu günü, Aşure Günü olarak anılır. Peki, 10 Muharrem ne zaman 2023? Aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman yapılır?

Aşure, kelime anlamı olarak on ikinci anlamına gelir. Bu özel gün, birçok dini ve tarihi olayın kutlandığı bir gün olarak kabul edilir. Muharrem ayının onuncu gününde, pek çok kişi ve aile, aşure yaparak komşu, akraba ve ihtiyaç sahibi kişilere ikram eder. Aşure, bir çeşit tatlı-muhallebi karışımıdır ve içinde çeşitli kuru meyveler, bakliyatlar ve tahıllar bulunur. Bu nedenle adını da taşımaktadır. Peki, 10 Muharrem ne zaman 2023? Aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman yapılır?

10 MUHARREM NE ZAMAN 2023?

Aşure, İslam kültüründe özellikle Hz. Musa'nın ve İsrailoğulları'nın Mısır'dan çıkışını, Hz. Nuh'un tufandan gemisiyle karaya ayak basışını, Hz. Yunus'un balığın karnından kurtuluşunu ve Hz. İbrahim'in ateşe atılmasını hatırlatan önemli dini olayların bir simgesidir. Bu nedenle, Aşure Günü aynı zamanda ibret ve paylaşma günü olarak kabul edilir.

Aşure günü, Müslüman topluluklarında sevgi, hoşgörü, dayanışma ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı bir gün olarak kutlanır. Aileler, komşular ve arkadaşlar bir araya gelerek Aşure yapar ve bu özel lezzeti birbirleriyle paylaşırlar. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi kişilere, komşulara ve fakirlere Aşure ikram edilmesi, yardımlaşma ruhunu güçlendiren güzel bir gelenektir.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, Müslüman dünyasında farklı coğrafyalarda farklı adetlerle kutlanabilir, ancak temelde sevgi ve yardımlaşma mesajı her yerde aynıdır. Bu özel gün, insanların birbirleriyle olan bağlarını güçlendirmek, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek, toplumsal dayanışmayı artırmak için değerli bir fırsattır.

Sonuç olarak, Buna göre; Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Aşure Günü İslam kültüründe özel bir yere sahip, paylaşma ve yardımlaşma duygularının ön planda olduğu anlamlı bir gündür. Her yıl Muharrem ayının onuncu gününde kutlanan bu özel gün, dini ve tarihi öneme sahip olayları hatırlatmanın yanı sıra toplumun birlik ve beraberlik içinde olmasını sağlayan önemli bir adettir.